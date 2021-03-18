الحصيني يتوقع أجواء حارة اليوم وغداً ورياحاً وأمطاراً بعدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أجواءً حارة اليوم الخميس وغداً الجمعة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “طقس يومي الخميس 1442/8/5هـ والجمعة 1442/8/6هـ أجواء حارة على معظم المناطق نهاراً الحرارة العظمى من 32 °C إلى 38 °C ومعتدلة ليلاً من 18°C ل 25°C، عدا مناطق حائل والجوف وتبوك والشمالية والمرتفعات الجبلية معتدلة نهاراً العظمى من 22°C ل 28 °C وباردة ليلاً الصغرى من5°C ل 12°C.

وتابع الحصيني: “متوقع أيضا نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة إلا أن يصرفها الله على الصمان ووسط وشمال الشرقية وما بين تبوك والمدينة وحائل وأجزاء من منطقة مكة وشمال منطقة الرياض ورياح من خفيفة لمتوسطة على باقي المناطق، ومتوقع هطول أمطار -إن شاء الله- على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة ، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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