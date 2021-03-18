شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين السعودية وقبرص في السياحة والرياضة والثقافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، أمس (الأربعاء)، خلال لقائه أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القبرصية بمجلس الشورى برئاسة صالح الخليوي، استعداد بلاده لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في المجالات الرياضية والثقافية والسياحية.

وأوضح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية قبرص ودعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا لأهمية تبادل الزيارات البرلمانية الثنائية في تعزيز العمل البرلماني. من جهته، ذكر الخليوي، أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يُسهم في دعم أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب القبرصي.

مشروع نظام لمكافحة التسول

أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور واصل المذن، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع نظام لمكافحة التسول، لافتا إلى أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة.

وبين الدكتور المذن، أن مشروع النظام تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، منوها إلى أن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.

وتضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها لعرضها أمام المجلس في الفترة القادمة.