شكرا لمتابعة خبر عن بعد "هوشة الخبر" مطالب بالقبض على الفتاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

على خلفية المشادة الكلامية بين شاب وفتاة في إحدى الأماكن العامة بالخبر، طالب مواطنون بالقبض على الفتاة التي ظهرت بالمقطع موجهة ألفاظ نابية للشاب.

وتصدر وسم " نطالب بالقبض على القاذفة " قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر على مستوى المملكة، للتنديد بتصرف الفتاة الغير لائق والمنافي للعادات والتقاليد بالمملكة.

وناشد نشطاء الجهات المختصة بالقبض على الفتاة واتخاذ اللازم بحقها، مؤكدين أن كونها فتاة لا يعفيها من العقاب.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطعا وثق لحظة وقوع المشادة بين الفتاة والشاب، والتي وجهت له لفظا غير لائق، بعد تدخل عدد من المارة لإنهاء الشجار.