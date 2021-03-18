شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة بنهاية الأسبوع عدا 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أجواءا حارة على معظم المناطق يومي الخميس والجمعة.

وأوضح الحصيني أن درجات الحرارة على معظم المناطق العظمى تتراوح من 32 إلى 38 درجة، ومعتدلة ليلاً من 18 لـ 25 درجة.

وأضاف: " عدا مناطق حائل، والجوف، وتبوك، والشمالية والمرتفعات الجبلية، معتدلة نهاراً العظمى من 22 لـ 28 درجة وباردة ليلاً الصغرى من 5 لـ 12 درجة ".

كما توقع أمطارًا على أجزاء من مرتفعات الطائف، والباحة، وعسير، وجازان.