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صاحب مقهى: أغلب الكوفيهات تجيب زبائن "مدفوع لهم" لإيهام الناس بجودتها

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رائد الأعمال فهد المسلم، معلومة صادمة عن خفايا العمل بمجال المقاهي، بهدف جذب الزبائن.

وأوضح المسلم أن أغلب المقاهي المكتظة بالزبائن تقوم بدفع أموال للأشخاص مقابل الجلوس فيها لإيهام الناس بجودتها.

وأشار إلى أن بعض الناس تنخدع في معظم المطاعم والمقاهي المكتظة أنها دليلا على جودتها، مشيرا إلى أن معظمهم يدفعون للزبائن كي تجلس بالمقهى مقابل مبلغ معين يتراوح بين 80 إلى 120 ريال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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