شكرا لمتابعة خبر عن صاحب مقهى: أغلب الكوفيهات تجيب زبائن "مدفوع لهم" لإيهام الناس بجودتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رائد الأعمال فهد المسلم، معلومة صادمة عن خفايا العمل بمجال المقاهي، بهدف جذب الزبائن.

وأوضح المسلم أن أغلب المقاهي المكتظة بالزبائن تقوم بدفع أموال للأشخاص مقابل الجلوس فيها لإيهام الناس بجودتها.

وأشار إلى أن بعض الناس تنخدع في معظم المطاعم والمقاهي المكتظة أنها دليلا على جودتها، مشيرا إلى أن معظمهم يدفعون للزبائن كي تجلس بالمقهى مقابل مبلغ معين يتراوح بين 80 إلى 120 ريال.