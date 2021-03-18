شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نقاش حاد بين ضيفين بسبب السحر.. والمذيع يضطر لإنهاء اللقاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اضطر المذيع جمال المعيقل إلى إنهاء لقاءه بالداعية الشرعي علي آل ياسين، وصانع المحتوى عمر جبران الغامدي، وذلك بعد إنكار الأخير لوجود السحر والسحرة.

وكان النقاش قد أشتعل بين آل ياسين والغامدي، بعد سؤال المذيع حول قول الله تعالى: " ولا يفلح الساحر حيث أتى " ،كدليل على وجود السحر.

ورد الغامدي على المعيقل " بأنه ليس دليلا علميا "، لينفعل الداعية على الفور مؤكدًا أن القرآن علم والسنة علم.

وانفعل الغامدي بعد الهجوم عليه قائلا: " نحن لا نملك الرفاهية لتكفير الأشخاص الذين يسألون أو يدرسون شيء معين "، ليرد الداعية بقوله: " ديننا دين علم .