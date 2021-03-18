شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «الأرصاد» تنبه من رياح نشطة مع أتربة مثارة على الشرقية وعدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن المنطقة الشرقية متمثلة في (الأحساء، الدمام، القطيف، حفر الباطن، قرية العليا) ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة تصحبها تدني في مدى الرؤية منذ صباح اليوم الخميس حتى الثامنة مساءًا.

كما بين المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والجوف، ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدني في مدى الرؤية حتى مساء اليوم.

وأشار إلى أن أجزاءً من منطقة مكة المكرمة وتشمل الحالة جدة ورابغ، ستشهد نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.