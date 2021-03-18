صندوق التنمية الزراعية: 3 ضمانات للحصول على قرض

أوضح صندوق التنمية الزراعية أنواع الكفالة والضمان المقدم إلى الصندوق عند الحصول على قرض.

وأكد صندوق التنمية الزراعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الضمان الذي يُقدم للصندوق له عدة أنواع من أهمها الضمان الشخصي (إلى حد 3 كفلاء بقيمة 750 ألف ريال) أو ضمان عقاري أو بنكي.

وكان صندوق التنمية الزراعية أكد عبر موقعه الإلكتروني أن مجلس إدارته وافق على تمويل قروض زراعية بحوالي 100 مليون ريال؛ لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وشملت قروضًا تنموية لصغار المزارعين وقروض تمويلية وتشغيلية لمشاريع زراعية متنوعة خاصة في قطاعات استراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية، وهي إنتاج الدواجن اللاحم والبيوت المحمية إضافة الى تسويق المنتجات الزراعية وتصنيع التمور، في عدة مناطق بالمملكة، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

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