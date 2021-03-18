قرعة علنية لمنح الشهداء والمصابين والأوامر الصريحة ببلدية خميس مشيط

دعت بلدية محافظة خميس مشيط المواطنين الذين صدر لهم منح أوامر سامية من فئة الشهداء والمصابين، إضافة إلى المواطنين الذين صدرت لهم أوامر صريحة تقضي بمنحهم قطع أراض سكنية في محافظة خميس مشيط وحدثوا بياناتهم ، إلى مراجعة البلدية لسحب القرعة العلنية يومي الأربعاء 11 /8 / 1442 هـ والخميس 12 /8 / 1442 هـ بمقر مبنى ضيافة البلدية بحي أم سرار جنوب حديقة الملك فهد.
وأكدت أن من لم يراجع في التواريخ المحددة فسوف تسحب نيابة عنه لجنة تنفيذ المنح ، وليس له الحق على الاعتراض.
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