شراكة لتطوير ظهران القديمة

عمق التاريخ
وأضاف آل فرحان أن الاتفاقية نصت أيضا على التنسيق التام مع البلدية للمحافظة على الإرث التاريخي للبلدة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وتنفيذ الفعاليات والورش والدورات والندوات خلال موسم الصيف، وتشكيل فريق عمل من المجلس والجمعية لتطوير وتحسين الواجهة الرئيسية للبلدة، والممرات والقصور.
طراز عمراني
ورحب رئيس جمعية بلدة ظهران الأهلية، سعيد آل زاهر، بتوقيع مذكرة الشراكة، وقال إن تأسيس الجمعية قائم على تطوير وتحسين المشهد الحضري وفق الطراز العمراني الذي تنفرد به قرى ظهران الجنوب.
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