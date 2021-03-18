شراكة لتطوير ظهران القديمة

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب اجتماعا مع رئيس وأعضاء جمعية بلدة ظهران الجنوب القديمة، وأكد رئيس المجلس، عوض آل فرحان، أن الاجتماع اشتمل على توقيع مذكرة شراكة بين المجلس والجمعية تتضمن تطوير البلدة من خلال دعمها بالمشاريع البلدية وفق توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الذي يولي مشروع إعادة البلدة وفق طرازها المعماري والتراثي جل اهتمامه.

عمق التاريخ

وأضاف آل فرحان أن الاتفاقية نصت أيضا على التنسيق التام مع البلدية للمحافظة على الإرث التاريخي للبلدة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وتنفيذ الفعاليات والورش والدورات والندوات خلال موسم الصيف، وتشكيل فريق عمل من المجلس والجمعية لتطوير وتحسين الواجهة الرئيسية للبلدة، والممرات والقصور.

طراز عمراني

ورحب رئيس جمعية بلدة ظهران الأهلية، سعيد آل زاهر، بتوقيع مذكرة الشراكة، وقال إن تأسيس الجمعية قائم على تطوير وتحسين المشهد الحضري وفق الطراز العمراني الذي تنفرد به قرى ظهران الجنوب.