أكد رئيس قسم الرياضيات «بنين» في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء أحمد النعيم، ومديرة الإشراف التربوي «بنات» جوهرة القحطاني، أن دراسة متخصصة خلصت إلى أن تعليم الرياضيات في السعودية ، يعاني من ضعف البراعة الرياضية لدى الطلاب، وبينت الدراسة أن تأثير الأداء التدريسي للمعلمين في تكوين عملية تعلم طلابهم يمثل 60 % من العملية التربوية.

الطلاقة الإجرائية

وأشار النعيم والقحطاني، اللذين كانا يتحدثان في ملتقى تدريس الرياضيات، تحت شعار: «الممارسة والتأثير»، إلى أن البراعة الرياضية، تشمل: الاستيعاب المفاهيمي، والطلاقة الإجرائية، والاستدلال التكيفي، والرغبة المنتجة، والكفاءة الاستراتيجية، وتتطلب البراعة الرياضية 5 مواقف من المتعلم، وهي: الفهم، إجراء الحسابات، التطبيق، الاستدلال والتبرير، المشاركة أو الانخراط.

الرياضيات المدرسية

ودعا المعلمين والمعلمات لتنمية البراعة الرياضية لدى المتعلمين عبر: تصميم أسئلة فعالة ومناسبة، وبناء المهارات التأملية في الرياضيات، وتصميم أنشطة تحاكي أنشطة اختبارات PISA، واستخدام نتائج التقييم لصنع قرارات تعليمية فعالة، وتوظيف المهام الرياضية، وتشخيص ومناقشة المفاهيم الخاطئة، والتخطيط الجيد المدروس لدرس الرياضيات، لافتين إلى أن مفهوم البراعة الرياضية هو اتجاه معاصر وحديث لتطوير تعليم وتعلم الرياضيات، وهو يعني النجاح في تعليم الرياضيات المدرسية.

6 إجراءات للبراعة الرياضية

تدريب معلمي ومعلمات الرياضيات على البراعة

تطوير الممارسات التدريسية

الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية

تطوير أساليب تقويم الرياضيات

تدريب المعلمين على تنمية البراعة لطلابهم

تحسين الأداء الإشرافي من قبل قادة المدارس