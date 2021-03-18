إتلاف 120 كجم من الأسماك واللحوم

أتلفت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة ما يُقارب 120 كجم من الأسماك واللحوم مجهولة المصدر. وقال مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة، الدكتور محمد العاوي، إن الجولات الرقابية مستمرة منذ انطلاق حملة الأمانة على المطاعم مطلع هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى رفع مؤشر الرضا، ومتابعة الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت التي تتعلق بالصحة والغذاء، موضحا أنه خلال الجولات الميدانية في ثالث أيام الجولة أتلفت الفرق الرقابية ما يُقارب 120 كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.



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