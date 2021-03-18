المشروع يتضمن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق - غرب) بطول 650 مترا، ويتضمن مسارين في كل اتجاه، بتكلفة 240.393.735 ريالا، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات، والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 76% إنجاز نفق تقاطع التحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.