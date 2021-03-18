76% إنجاز نفق تقاطع التحلية

بلغت نسبة إنجاز مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) مع طريق المدينة نحو 76%، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة. بينما بلغت نسب إنجاز أعمال الحفر 85%، و58% من أعمال العزل المائي، و49.5% من أعمال الخرسانة المسلحة للأساسات، و62% لأعمال غرفة المضخات، و66% للحماية المؤقتة للجسر، ويتبقى 194 يوما على تاريخ نهاية التنفيذ وتسليم المشروع.

المشروع يتضمن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق - غرب) بطول 650 مترا، ويتضمن مسارين في كل اتجاه، بتكلفة 240.393.735 ريالا، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات، والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.