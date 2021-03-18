غزو ربيعي للجراد بالوسطى والشمالية

مواجهة الآفة
وأشار الشمراني لـ«دوت الخليج»، إلى أن هناك جهودا حالية لمواجهة آفة الجراد، وأعمالا ميدانية على مدار الساعة، في 6 مناطق بالمملكة، وهي: الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، لاستكشاف ومكافحة، وتلقي البلاغات والاستجابة فورا مع صاحب البلاغ، كما تدعم الوزارة الفرق الأرضية بـ3 طائرات استكشاف ومكافحة جوية، علاوة على استخدام طائرات «درونز» ومختلف الدعم اللوجستي والإشرافي والمتابعة الميدانية.
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