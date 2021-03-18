إنهاء صلاحيات المعلمين والإداريين بالمدارس الأهلية

أصدر مديرعام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، تعميما لجميع المدارس الأهلية (بنين، وبنات) يقضي بإنهاء الصلاحيات والموافقات الممنوحة للكادر التعليمي أو المدرسي في المدارس الأهلية (مرشد/ة طلابية، رائد/ة نشاط، معلم/ة.) المحددة بأكثر من عام أو التي لم يحدد فيها تاريخ الانتهاء، من تاريخ نهاية العام الدراسي الحالي.

دعم وتوطين

وجاء في تعميم مدير التعليم بالرياض الذي عنون بـ«مهم وعاجل» لجميع ملاك ومدراء المدارس الأهلية (بنين، بنات) ما يلي:

إشارة لما تم رصده في الزيارات الإشرافية للمدارس الأهلية (بنين/بنات) في صلاحيات وموافقات للكادر التعليمي والمدرسي من (مرشد/ة طلابي/ة، رائد/ة نشاط، معلم/ة غير محددة تاريخ نهاية الصلاحية أو الموافقة، واستكمالا للإجراءات المنظمة والمبلغة في دعم توطين الوظائف التعليمية والمدرسية والإدارية في قطاع التعليم الأهلي بما يسهم في تجويد العملية التعليمية والتربوية واستقرارها. عليه يتم اعتماد العمل بما يلي:

تعد الصلاحيات والموافقات الممنوحة للكادر التعليمي أو المدرسي في المدارس الأهلية من (مرشد/ة طلابي/ة، رائد/ة نشاط، معلم/ة... ) المحددة بأكثر من عام أو التي لم

يحدد فيها تاريخ الانتهاء أيا كان تاريخ صدورها منتهية بنهاية العام الدراسي بتاريخ 1442/4/22.

يتم الرفع بطلب أصدار أو تجديد للصلاحية أو الموافقة الخاصة بالكادر التعليمي أو المدرسي من (مرشد/ة طلابي/ة، رائد/ة نشاط، معلم/ة.. إلخ) بعد استكمال الاستمارات والنماذج وتطبيق الضوابط المبلغة، وفق التعميم الوزاري بتاريخ العام 1437.