The beach يعود للحياة

يعاد قريبا افتتاح شاطئ The beach على الواجهة البحرية بجدة في حلته الجديدة، حيث يقسم الشاطئ إلى 3 مناطق رئيسة هي السباحة، والألعاب المائية والقوارب.

ورصدت «دوت الخليج» التجهيزات النهائية من أعمال المشروع الذي يتم تطويره لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين ومن الأفراد والعائلات المحبة للتنزه على شواطئ الواجهة البحرية في جدة.

ويتضمن الشاطئ مقاعد مفتوحة لمحبي الاستجمام والراحة، ومظلات تحمي الزائرين من الشمس، وكذلك أكشاكا لبيع المأكولات والمشروبات الخفيفة، ودورات مياه.