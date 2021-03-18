The beach يعود للحياة

ورصدت «دوت الخليج» التجهيزات النهائية من أعمال المشروع الذي يتم تطويره لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين ومن الأفراد والعائلات المحبة للتنزه على شواطئ الواجهة البحرية في جدة.
ويتضمن الشاطئ مقاعد مفتوحة لمحبي الاستجمام والراحة، ومظلات تحمي الزائرين من الشمس، وكذلك أكشاكا لبيع المأكولات والمشروبات الخفيفة، ودورات مياه.
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