اختبار إلكتروني للعمل في هيئة الفضاء

واشترطت الهيئة ألا تكون منصة اختبارات المترشحين للوظائف مسبقة التجهيز مخصصة للهيئة غير مطورة خصيصا لاستخدام الهيئة، وأن تكون الخدمة باشتراك سنوي من دون حد أعلى لعدد الاختبارات، إضافة إلى أن تكون واجهة المنصة ولغة التقارير والنتائج باللغة الإنجليزية والعربية.
مواصفات مطلوب توفرها في المنصة
-اختبارات تقييم لمستوى مهارات اللغة الإنجليزية بكافة المستويات (المبتدئ، المتوسط، المتقدم).
- اختبارات تقييم القدرات (الذكاء، قوة الذاكرة، تحليل الشخصية).
- اختبارات تقييم للاختبارات التخصصية (الفضاء، المحاسبة، العلاقات العامة، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الهندسة الميكانيكية).
- اختبارات تقييم للغات الأخرى (الفرنسية، الروسية، الصينية). • خيار إضافة (الاختبارات المصصمة من قبل الهيئة).ش
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