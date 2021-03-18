أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن قرار إعفاء المستثمرين من دفع أجور عقود إيجارات العقارات البلدية بنسبة 75% بالعاصمة المقدسة، شمل أكثر من 620 مستفيداً في مجال النشاط التجاري بالمشاعر المقدسة، ونشاط الأكشاك، والعقارات البلدية، والعربات المتنقلة، ومصانع الخرسانة الجاهزة، والمصانع في مخطط الصناعية، ومواقع بيع الحديد المستعمل، ومباسط الحطب والفحم، واللوحات الدعائية والإعلانية، مشيراً إلى تجاوز قيمة المبالغ المعفاة عن المستثمرين أكثر من 66 مليون ريال.
ورفع أمين العاصمة المقدسة شكره نيابة عن المستثمرين لخادم الحرمين الشريفين على اللفتة الكريمة وتلمس احتياجات قطاع الأعمال وتخفيف أعباء الجائحة عليهم، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر 620 مستفيدا من تخفيض أجرة العقارات البلدية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.