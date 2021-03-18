620 مستفيدا من تخفيض أجرة العقارات البلدية بمكة

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن قرار إعفاء المستثمرين من دفع أجور عقود إيجارات العقارات البلدية بنسبة 75% بالعاصمة المقدسة، شمل أكثر من 620 مستفيداً في مجال النشاط التجاري بالمشاعر المقدسة، ونشاط الأكشاك، والعقارات البلدية، والعربات المتنقلة، ومصانع الخرسانة الجاهزة، والمصانع في مخطط الصناعية، ومواقع بيع الحديد المستعمل، ومباسط الحطب والفحم، واللوحات الدعائية والإعلانية، مشيراً إلى تجاوز قيمة المبالغ المعفاة عن المستثمرين أكثر من 66 مليون ريال.

ورفع أمين العاصمة المقدسة شكره نيابة عن المستثمرين لخادم الحرمين الشريفين على اللفتة الكريمة وتلمس احتياجات قطاع الأعمال وتخفيف أعباء الجائحة عليهم، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة.