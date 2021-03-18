تعاون بين جامعتي خالد وبيشة

وقعت جامعتا الملك خالد وبيشة، في مقر جامعة الملك خالد بأبها، اتفاقية تعاون بين الجامعتين، ومثل جامعة الملك خالد في توقيع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، فيما مثل جامعة بيشة رئيس الجامعة الدكتور محمد صحفي.

وعبر رئيس جامعة الملك خالد عن أمله في أن تحقق الاتفاقية أهدافها وتعود بالنفع على الجامعتين، وأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم منسوبي وطلاب الجامعتين، فيما أشاد رئيس جامعة بيشة بما حققته جامعة الملك خالد في مختلف المجالات. يذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من المسؤولية المشتركة ورغبة من الطرفين في تحقيق التكامل بينهما في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، ومجالات التطوير والاستثمار المعرفي.