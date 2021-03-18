تعاون بين جامعتي خالد وبيشة

وعبر رئيس جامعة الملك خالد عن أمله في أن تحقق الاتفاقية أهدافها وتعود بالنفع على الجامعتين، وأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم منسوبي وطلاب الجامعتين، فيما أشاد رئيس جامعة بيشة بما حققته جامعة الملك خالد في مختلف المجالات. يذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من المسؤولية المشتركة ورغبة من الطرفين في تحقيق التكامل بينهما في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، ومجالات التطوير والاستثمار المعرفي.
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