تثقيف تعليمي ومهني بتقنية نجران

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية، علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة في إطار رؤية المملكة 2030 وكذلك الفرص والخيارات الوظيفية المتاحة للخريجين بسوق العمل، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.
وبين آل عتيق أن البرنامج تضمن التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالكلية التقنية بنجران من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية، وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني، إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي وتقنية المعلومات والميكانيكا والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق.
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