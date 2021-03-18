مشروع نظام مكافحة التسول يتضمن عقوبات

وأبان رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع نظام لمكافحة التسول، مبينا أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة.
وأكد الدكتور المذن أن مشروع النظام، تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، مبينا أن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها. كما تضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات، التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيداً لرفع تقارير بشأنها لعرضها أمام المجلس في الفترة القادمة.
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