مشروع نظام مكافحة التسول يتضمن عقوبات

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، اجتماعا لها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور واصل بن داود المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لدراسة مشروع نظام مكافحة التسول المحال إليها من المجلس.

وأبان رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع نظام لمكافحة التسول، مبينا أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور المذن أن مشروع النظام، تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، مبينا أن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها. كما تضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات، التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيداً لرفع تقارير بشأنها لعرضها أمام المجلس في الفترة القادمة.