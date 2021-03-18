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450 ألف ريال غرامات لمخالفي أنظمة الثروة الحيوانية بالخرج

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أقرّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددا من الغرامات المالية على عدد من المشاريع في محافظة الخرج بما يتجاوز 450 ألف ريال. وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالخرج علي بن محمد المنصور، أن المخالفات شملت مخالفة نظام الثروة الحيوانية، وذلك بتربية حيوانات لأغراض تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستقبال دواجن في مشروع دون إذن الوزارة ممثلة بمكتب الخرج.

وشدد المنصور على أن مكتب الوزارة بالخرج، بجانب متابعته لمشاريع الثروة الحيوانية والزراعية فنيا، فإنّه تتم متابعة المشاريع والمنشآت البيطرية والمؤسسات الزراعية، التي تشرف عليها ومدى تقيدها بالاجراءات الصحية، للوقاية من جائحة كوفيد 19 وأنه جرى ضبط عدد من المخالفات للمنشآت والأفراد العاملين بها.

يذكر أن المراقبين البيطريين في مكتب الوزارة بالخرج، يشرفون على أكثر من 100 مشروع وموقع للثروة الحيوانية، ودعا المنصور المشاريع والأفراد بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وتنميتها، والحماية من مخاطرها، وأن الوزارة لن تتأخر في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة بحال تجاوزها.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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