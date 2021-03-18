450 ألف ريال غرامات لمخالفي أنظمة الثروة الحيوانية بالخرج

وشدد المنصور على أن مكتب الوزارة بالخرج، بجانب متابعته لمشاريع الثروة الحيوانية والزراعية فنيا، فإنّه تتم متابعة المشاريع والمنشآت البيطرية والمؤسسات الزراعية، التي تشرف عليها ومدى تقيدها بالاجراءات الصحية، للوقاية من جائحة كوفيد 19 وأنه جرى ضبط عدد من المخالفات للمنشآت والأفراد العاملين بها.
يذكر أن المراقبين البيطريين في مكتب الوزارة بالخرج، يشرفون على أكثر من 100 مشروع وموقع للثروة الحيوانية، ودعا المنصور المشاريع والأفراد بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وتنميتها، والحماية من مخاطرها، وأن الوزارة لن تتأخر في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة بحال تجاوزها.
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