أمير مكة ونائبه يستقبلان عددا من قادة القطاعات بالمنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي المعُين حديثا اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني. وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، اللواء الزهراني بمناسبة تعيينه، سائلين الله، له التوفيق في مهام عمله.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل ونائبه قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة المكلف حديثا العقيد طالع الشهري. وهنأه الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، بمناسبة تكلفيه، كما استمعا إلى شرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات دوت الخليج البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية. وعبر العقيد عن شكره لأمير منطقة مكة ونائبه على دعمهما ومتابعتهما لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.

في غضون ذلك، استقبل نائب أمير مكة المكرمة قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعين حديثا العميد بالخير القرني، وكذلك استقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح مشاط، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن الخطط المستقبلية للجامعة ودورها في التنمية من خلال الأبحاث والدارسات، إلى جانب التوسع في التخصصات التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل.