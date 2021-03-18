فتح باب القبول على وظائف في الأمن العام برتبة جندي

- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية. - ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة، تجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
* تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
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