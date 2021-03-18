فتح باب القبول على وظائف في الأمن العام برتبة جندي

أعلن موقع «أبشر» عبر منصة التوظيف، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة «جندي» رجالا قريبا. وأضاف أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة «جندي» رجالا، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 7 / 8 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442هـ على أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

- أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية. - ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة، تجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

* تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.