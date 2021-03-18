«الأرصاد» عن طقس الخميس: غبار ورياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الخميس، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: «الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والجوف».

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على معظم المناطق بالدرجة المئوية: