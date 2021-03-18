السعودية اليوم / مصر تسجل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 47 حالة



القاهرة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجلت مصر 645 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهدفي بيان له أمس أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 192840 إصابة من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و 11431 حالة وفاة.

//انتهى//

03:23ت م

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القاهرة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت مصر 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 47 حالة خلال ال24 ساعة الماضية .وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهدفي بيان له أمس أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 192840 إصابة من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و 11431 حالة وفاة.//انتهى//03:23ت م0015

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