السعودية اليوم / تونس تسجل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 766 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد بلغ 243 ألفا و 439 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و 463 وفاة.

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02:45ت م

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تونس 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت تونس 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد بلغ 243 ألفا و 439 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و 463 وفاة.// انتهى //02:45ت م0012

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