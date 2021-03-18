السعودية | السفير المعلمي يشارك في جلسة الإحاطة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية

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شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في جلسة الإحاطة المقدمة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنغ، عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة خلال فترة كوفيد ١٩.

وجرى خلال الإحاطة استعراض التقرير السنوي عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

حضر الجلسة من جانب وفد المملكة، مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.