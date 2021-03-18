شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش «احترازي» على المجمعات والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران جولاتها الرقابية بالتعاون مع شرطة الظهران على المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعززت البلدية بالتعاون مع شرطة الظهران ومكتب العمل وتيرة أعمالها الرقابية على سكن العمال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية. إضافة إلى مواصلة أعمال الكنس ورفع تجمعات الأتربة والمخلفات في الشوارع نتيجة العاصفة الرملية الأخيرة، وغسيل وتطهير المظلات بشاطئ نصف القمر. كما كثفت البلدية جولاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي ومناطق ألعاب الأطفال داخل المجمعات التجارية للتأكيد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.

وعززت إدارة الخدمات النسائية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية وقيام المراقبات بالدور التوعوي بتعزيز الإجراءات الوقائية على محلات مستحضرات التجميل بعدم استخدام عينات التجربة للحد من تفشي فيروس كورونا ومكافحته لضمان حماية وسلامة المجتمع.