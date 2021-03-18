شكرا لقرائتكم خبر عن العمل 24 ساعة بـ«معارض الظهران» قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكددت مصادر لـ«اليوم»، أنه سيتم قريبا تمديد ساعات العمل في مركز لقاح كورونا بمركز معارض الظهران لمدة 24 ساعة، وذلك لاستيعاب الإقبال المتزايد من المستفيدين على التطعيم.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة أمس، عن تمديد العمل بمركز لقاح الرياض، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسجلين للتطعيم. فيما دعت الجميع إلى حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق «صحتي»، مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

وكانت مراكز لقاح «كورونا» في حاضرة الدمام، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي تسبب في نفاد المواعيد المطروحة عبر تطبيق «صحتي»، التابع لوزارة الصحة، وذلك بظهور عبارة «لا توجد مواعيد متوفرة» لطالبي اللقاح. واطلعت ”الخليج 365” على نفاد المواعيد في عدد من المراكز بالمنطقة الشرقية، فيما يجد المستفيدون صعوبات في الحصول على المواعيد.