شكرا لقرائتكم خبر عن «صحي الخالدية» يستقبل المسجلين للتطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز صحي الخالدية في القيصومة التابع لصحة حفر الباطن، أمس، المواطنين والمقيمين لإعطائهم اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق «صحتي»، ووفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وتفقد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي المركز للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين في المركز.

وتقدم خدمة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال ‏‫المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرى تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.