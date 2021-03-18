شكرا لقرائتكم خبر عن 231 متعافيا من «كوفيد19-».. و50 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 393 حالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، وتعافي 231 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3553 منها 566 حالة حرجة. مشيرة إلى إجراء 50403 فحوص مخبرية جديدة.

وبينت إحصائية الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383499 حالة، وعدد حالات التعافي بلغ 373361 حالة. مشيرة إلى تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6585 حالة «يرحمهم الله جميعاً». فيما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الجائحة.

وجددت وزارة الصحة تنبيه الجميع إلى ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «بالأمس كُنا نخطوها مرحًا، واليوم نخطوها وعيًا من أجل حياة صحية سليمة.. ابدأ بالخطوة.. خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي». وأوضحت أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالًا متزايدًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، لافتةً إلى أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المُقدِّمة للقاح.

يذكر أنّ الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد التطعيم، تتمثل في «الشعور بالتعب – الصداع - ألم في موضع الحقن - آلام في العضلات - الشعور بالتوعّك - ارتفاع درجة الحرارة - رعشة بالجسم»، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.