شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % نسبة الامتثال لقرارات التوطين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مراقبو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 73.822 زيارة رقابية خلال شهر فبراير 2021م، للتأكد من امتثال المنشآت لقرارات التوطين. وأسفرت تلك الجولات الرقابية عن ضبط 4.158 مخالفة لقرارات التوطين، فيما بلغت نسبة الامتثال لتلك القرارات حوالي 94 %. وبينت الوزارة أن جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت وفي جميع مناطق المملكة، وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «معا للرصد» المتوافر على أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 19911.