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إغلاق موقع لتصنيع الملح البحري بجدة

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الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة محافظة جدة موقعا عشوائيا لصناعة وتعبئة الملح البحري تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف متر بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة. وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة لتصنيع الملح البحري، وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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