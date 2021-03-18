شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موقع لتصنيع الملح البحري بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة محافظة جدة موقعا عشوائيا لصناعة وتعبئة الملح البحري تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف متر بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة. وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة لتصنيع الملح البحري، وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.