شكرا لقرائتكم خبر عن 71 % «سعودة» بجمعيات نجران الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس الأول، جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط الجمعيات واللجان الأهلية. وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة زارت 14 جمعية، وبلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 68 موظفا، منهم 13 موظفة، وبلغ عدد الموظفين الوافدين 28 من مختلف الجنسيات، فيما تم حصر 7 فرص عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين. وبيَّن أن نسب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 71 %، داعيا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.