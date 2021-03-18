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2566 جولة على منافذ بيع ومستودعات سخانات المياه

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الدمام - شريف احمد - نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 2566 جولة رقابية على منافذ بيع ومستودعات أجهزة سخانات المياه الكهربائية المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات. وشملت الجولات كلا من: الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ونجران والحدود الشمالية وجازان والباحة والقصيم. وكشفت الجولة الرقابية التزام جميع منافذ بيع ومستودعات أجهزة سخانات المياه الكهربائية بتوفير بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات. وشاركت في الجولة الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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