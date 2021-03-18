شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مشروع المستشفى الجامعي بالمدينة خلال 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الأولى للعام المالي 2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة أكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، حرص مجلس المنطقة على دعم ومتابعة المشروعات وتقديم الدعم الكامل لتجاوز عقبات تنفيذها، لضمان استكمال تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيرا سموه لما قدمه رئيس جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، عن مشروع المستشفى الجامعي، المتضمن استئناف العمل في مشروع المستشفى خلال الربع الثاني من العام الحالي بحد أقصى بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتبلغ مساحة المستشفى الجامعي في مرحلته الأولى حوالي 70 ألف متر مربع وبسعة 407 أسرة، تشمل أسرة التنويم، والعناية المركزة والطوارئ، وغرف التجهيز للعمليات وغرف الإفاقة، ووحدة غسيل الكلى، ووحدة المناظير، ووحدة الولادة، ووحدة جراحة اليوم الواحد، ووحدة العمليات، بالإضافة لمرافق تعليمية تخدم كليات الجامعة الصحية، ومرافق أخرى إدارية، وخدمات مساندة من الصيدلية والمعامل والمختبرات والأشعة الطبية ووحدة الممرضين والممرضات. ويقع المستشفى الجامعي ضمن المدينة الطبية الجامعية التابعة لجامعة طيبة، على طريق الملك خالد «الدائري الثالث» والتي تحتوي على مشروعات عديدة، منها مشروعات إنشاء الكليات الصحية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وتقدر تكلفة المشروعات تحت التنفيذ الحالية في المدينة الطبية بمبلغ إجمالي 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى مشروع محطة التحويل الكهربائية والذي تقدر قيمتها بحوالي 186 مليون ريال.