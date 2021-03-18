شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت جامعة نجران، الخطة الإستراتيجية الثانية للجامعة 2021 - 2025، إضافة إلى الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي للجامعة. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، د. سعيد السريعي، أن المجلس وافق على تعيين 11 عضو هيئة تدريس بالجامعة من العائدين من الابتعاث، وابتعاث 21 معيدا ومحاضرا، إضافة إلى مناقشة عدد من الخطط التطويرية الدراسية لبرامج البكالوريوس بكليات الجامعة، ومناقشة الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1441/‏1442، والتقرير السنوي للعام الجامعي 1440/‏1441.