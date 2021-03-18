شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف لـ«رفع الأثاث التالف والأنقاض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة الأحساء الإصدار الثاني للتطبيق الإلكتروني «خدمة رفع الأثاث التالف والأنقاض».

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات م. فهد الزهراني أن من مستهدفات إطلاق هذا الإصدار، معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، تقليل كميات الأنقاض مجهولة المصدر، توحيد قنوات توفير الخدمة، سهولة تنسيق الطلبات وتحديد المواعيد، مبينا أن ذلك يأتي ضمن خطوات الأمانة الرامية إلى تطوير حلول الأعمال وهندسة الإجراءات وحوسبتها عبر استخدام التقنية الحديثة في تقديم خدمات القطاع البلدي.

وأكد مواصلة الأمانة جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، والسعي إلى تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات م. محمد الفقير، إن التطبيق يوفر خدمة إلكترونية تُسهّل على المستفيدين التخلص من الأثاث التالف وتحافظ على البيئة من التشويه البصري برميها في المواقع العامة، كما يتميز بأنه يتيح للمستفيدين تقديم الطلبات الجديدة ومتابعة السابقة، تمكين الإدارة المختصة من متابعة طلبات المستفيدين واعتمادها وتحويلها، ويُمكّن مدير الإدارة من متابعة جميع الأعمال، تقييم الخدمة من قبل المستفيدين.