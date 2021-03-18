شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 طن «شباك وبلاستيك» في مرفأ دارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزال مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، 20 طنا من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة من مرفأ دارين، وذلك بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف ضمن مبادرة لإزالة التشوهات البصرية والنفايات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، أن المبادرة تستهدف إزالة النفايات، والمخلفات والأجسام البلاستيكية التي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية، مؤكدا أهمية التخلص من خيوط صيد الأسماك والشباك التي يستغرق تحللها زمنا طويلا، ويشكل وجودها في البحر تهديدا للكائنات البحرية.

بدوره دعا مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد، الصيادين وعمال الصيد إلى المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات في وسط البحر أو رمي الشباك التالفة، داعيا الجميع إلى التعاون في عمليات إزالة التشوهات البصرية.