شكرا لقرائتكم خبر عن «عيون قطط» على أبو حدرية.. وتجديد دهانات «الهفوف - النعيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، أعمال تركيب علامات عاكسة «عيون قطط»، وأعمال الدهانات بطول 5 كيلو مترات، ضمن أعمال إصلاح طريق أبو حدرية، بالكشط وإعادة السفلتة، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وانتهى فرع النقل من تجديد دهانات طريق «الهفوف - النعيرية»، بطول 20 كيلو مترا، ضمن أعمال الصيانة، لرفع مستوى السلامة على الطرق.

كان الفرع قد واصل أعماله في نظافة الطرق، وإزالة العوالق الرملية على مختلف المحاور، نتيجة العواصف الرملية، ومنها طريق أبو حدرية، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وبدأ فرع النقل العمل على إزاحة الرمال من طرق المنطقة الشرقية نتيجة العواصف الرملية، على مدار الساعة، وبلغت كميات الرمال التقديرية، التي تمت إزالتها ما يقارب 12 ألف متر مكعب.