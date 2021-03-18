شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شارع «مصرف حلة محيش».. وإنارة مخطط 3/311 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال صيانة شارع مصرف حلة محيش، بطول 500 متر، وعرض 25 مترا، والذي يتقاطع مع مدخل حلة محيش شمالا، وطريق الحسن البصري جنوبا.

وتشمل الأعمال إزالة طبقات الأسفلت، وإعادة السفلتة، مع تنفيذ جزيرة وسطية، وذلك ضمن مشاريع صيانة الشوارع بالمحافظة، بهدف تحسين المشهد الحضري، وتحقيق أنسنة المدن.

من ناحيتها، بدأت الإدارة العامة للإنارة والكهرباء، التابعة لبلدية محافظة القطيف، أعمال إنارة مخطط 311/3، بقرية حلة محيش، وذلك ضمن مشاريع الإنارة بالمحافظة.

كانت الإدارة العامة للإنارة والكهرباء، قد استبدلت فوانيس سوق مياس القديمة، بفوانيس «LED» حديثة وصديقة للبيئة وذات إضاءة عالية، تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، وذلك ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع بالاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة بنظام ليد «LED».