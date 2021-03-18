شكرا لقرائتكم خبر عن 447 بلاغا لـ«الهلال الأحمر» خلال موجة الغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الهيئة العامة للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، 447 حالة، خلال موجة الغبار التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية، ووصل عدد الحالات المنقولة 245، فيما بلغ عدد غير المنقولة 195، إضافةً إلى 86 حالة تنفسية.

وطالبت الهيئة، المواطنين والمقيمين، بأخذ الحذر، والالتزام بالتنبيهات والإرشادات التي تطلقها عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بأبرز الاحتياطات والإجراءات، الواجب اتباعها أثناء موجات الغبار أو تغير الطقس.

وأوضحت أن أبرز هذه الإرشادات تتمثل في تجنب الخروج إلى الأماكن غير المغلقة، والحرص والتأكد من ارتداء الكمامات، مطالبةً مَنْ يعاني من مرض الربو، أو أي من الأمراض التنفسية، التأكد من أخذ الأدوية اللازمة، والإكثار من شرب الماء؛ لتجنب الجفاف.