شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات في سماء البحر الأبيض لقوات الجو السعودية واليونانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انطلقت أمس (الأربعاء) من قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان مناورات تمرين «عين الصقر1». وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية (F-15C) وطائرات القوات الجوية اليونانية (F-16)، و«ميراج-2000»، و«فانتوم ف-4» في سماء البحر الأبيض المتوسط، وتمحورت مناورات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن الشهري أن المشاركة تعد الأولى للقوات الجوية في التمرين، مشيراً إلى أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها.