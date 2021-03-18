شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: لا اعتراض بعد 5 مخالفات مرفوضة في «أبشر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت الإدارة العامة للمرور شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً عبر منصة الخدمات، وذلك بتسجيل الدخول في منصة أبشر، اختيار خدماتي، ثم النقر على المرور، واختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

واشترطت «المرور» تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً على ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقاً من خلال منصة أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، وعند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

وبيّنت إدارة المرور أنه يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آلياً إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

وتواصل منصة أبشر، عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها، التعريف بخدماتها الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمستفيدين.