شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 طن نفايات ومخلفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسفرت مبادرة إزالة التشوهات البصرية والنفايات من مرفأ دارين، التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف أمس (الأربعاء)، عن إزالة 20 طناً من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة. وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري أن المبادرة تهدف إلى إزالة النفايات، والمخلفات والأجسام البلاستيكية التي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية، مؤكداً أهمية التخلص من خيوط صيد الأسماك والشباك التي يستغرق تحللها زمناً طويلاً، ويشكل وجودها في البحر تهديداً للكائنات البحرية. بدوره، دعا مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد الصيادين وعمال الصيد إلى المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات في وسط البحر أو رمي الشباك التالفة، داعياً الجميع إلى التعاون في عمليات إزالة التشوهات البصرية.

