شكرا لقرائتكم خبر إزالة التشوهات البصرية عن مرفأ دارين بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت مبادرة نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف أمس، عن إزالة التشوهات البصرية والنفايات من مرفأ دارين، بإزالة 20 طنا من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري أن المبادرة تهدف إلى إزالة النفايات، والمخلفات والأجسام البلاستيكية التي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية، مؤكدا أهمية التخلص من خيوط صيد الأسماك والشباك التي يستغرق تحللها زمنا طويلا، ويشكل وجودها في البحر تهديدا للكائنات البحرية.

بدوره دعا مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، الصيادين وعمال الصيد المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات في وسط البحر أو رمي الشباك التالفة، داعيا الجميع إلى التعاون في عمليات إزالة التشوهات البصرية.

من جعة أخرى اختتمت أمانة المنطقة الشرقية قبل أيام، مبادرتها التوعوية والرقابية التي استهدفت المنشـآت والأسواق ومنافذ البيع ومواقع أنشطة الترفيه في محافظة القطيف، تحت عنوان (نعود بلا تهاون).

وتضمنت المبادرة التي استمرت أسبوعا، زيارة 630 منشأة، وتوزيع المواد الإعلامية التوعوية وشرحها لأصحاب المنشآت التجارية والمرتادين، مع نشر ثقافة الوعي بأخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشارك في المبادرة شرطة محافظة القطيف، وفرع وزارة التجارة، و300 متطوع ومتطوعة من أفراد المجتمع.