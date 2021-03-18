لجنة شورية تبحث مشروع نظام مكافحة التسول

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وأبان الدكتور واصل أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع نظام مكافحة التسول، مبينا أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع، ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة.
وأكد أن مشروع النظام تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، وأن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.
كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيدا لرفع تقاريرها بشأنها لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ضمن اللجان المتخصصة والتي تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس وتقع في إطار اختصاصاتها لمناقشتها داخل اللجنة وإبداء رأيها حيالها والرفع للمجلس بما توصلت إليه.
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