393 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة العالمية توصي باستخدام لقاح جونسون

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وقال رئيس فريق خبراء المنظمة الاستراتيجي المعني باللقاحات، الدكتور أليخاندرو كرافيوتو، في مؤتمر صحفي إن اللقاح الذي اعتمدته المنظمة بموجب بروتوكول الاستخدامات الطارئة آمن وفعال، بما في ذلك البلدان التي تنتشر فيها المتحورات الجديدة الأكثر عدوى للفيروس.
وأوضحت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553، منها 566 حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383499 حالة، وحالات التعافي 373361 حالة، وتم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6585) حالة، فيما أجري (50403) فحوص مخبرية جديدة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
مميزات لقاح جونسون آند جونسون
- سهولة حفظ اللقاح
- يمكن تخزينه في الثلاجات العادية
- يمكن إعطاؤه للأفراد فوق سن 18 سنة دون حد أقصى للسن
- أول لقاح يدرج من جرعة واحدة جاهزة للحقن لا تحتاج إلى أي تركيبات
- يسهل عملية أخذ اللقاح للأشخاص البعيدين جغرافيا عن النظام الصحي أو الذين يواجهون صعوبة في التنقل
- لا يسبب المرض ولكنه يجعل جهاز المناعة يتعلم الاستجابة بشكل دفاعي ضد الفيروس وإفراز الأجسام المضادة
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