شكرا لقرائتكم خبر 393 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة العالمية توصي باستخدام لقاح جونسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 393 إصابة جديدة بكورونا وشفاء231 حالة، أصدرت منظمة الصحة العالمية أمس توصياتها بشأن استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لـ(كوفيد-19).

وقال رئيس فريق خبراء المنظمة الاستراتيجي المعني باللقاحات، الدكتور أليخاندرو كرافيوتو، في مؤتمر صحفي إن اللقاح الذي اعتمدته المنظمة بموجب بروتوكول الاستخدامات الطارئة آمن وفعال، بما في ذلك البلدان التي تنتشر فيها المتحورات الجديدة الأكثر عدوى للفيروس.

وأوضحت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553، منها 566 حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383499 حالة، وحالات التعافي 373361 حالة، وتم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6585) حالة، فيما أجري (50403) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

مميزات لقاح جونسون آند جونسون

