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تطعيمات كورونا في مركز صحي الخالدية بالقيصومة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت صحة حفر الباطن أمس بتشغيل مركز صحي الخالدية في القيصومة لاستقبال المواطنين والمقيمين وإعطائهم اللقاح حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق «صحتي»، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وتفقد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي المركز للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين في المركز.

وتقدم خدمة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال ‏المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرت تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.

ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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