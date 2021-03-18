شكرا لقرائتكم خبر تطعيمات كورونا في مركز صحي الخالدية بالقيصومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتفقد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي المركز للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين في المركز.
وتقدم خدمة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرت تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.
ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.
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